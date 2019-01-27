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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، قرار هشام عرفات، وزير النقل، رقم 928 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.
ونص القرار على: "يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات "ورقي/إلكتروني" لبعض خدمات قطاع النقل البحري على النحول التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة النقل بتحصيل مقابل إنشاء ملف بيانات لبعض خدمات النقل البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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