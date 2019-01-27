الصحة : وفاة مواطن وإصابة 23 في انقلاب سيارة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة مواطن وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محمله بأشخاص، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة وكل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف بالبطن، واشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ، وغيبوبة، وكسور بالحوض والفك، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.