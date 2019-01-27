المتحدث العسكري: القضاء على عناصر إرهابية بينهم "قياديان للتنظيم" شمالي سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المتحدث العسكري عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية شمالي سيناء من بينهم اثنان من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء .

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية في إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية, و بمتابعة نتائج القذف الجوي أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم (2) من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء.

وأكد أن القوات المسلحة تواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية و تطوير شبه جزيرة سيناء.