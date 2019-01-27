رانيا يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروج فيديو إباحي ونسبه لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنه هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ "يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.