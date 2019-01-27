شرطة التموين توجه حملة مكبرة تداهم أسواق 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة مكبرة على مستوى مديريات أمن القاهرة، الإسكندرية، الغربية لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الجهود عن ضبط، 26 قضية "مواد بترولية، أسطوانات البوتاجاز"، 14 قضية دقيق مدعم وأقماح 235 قضية في مجال مخالفات المخابز، 13 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، 3 قضايا في مجال الاستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية، و 52 قضية في مجال الغش الغذائي، و26 قضية في مجال الغش التجاري و538 قضية في مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين ، 17 قضية ففي مجال اللحوم ومصنعاتها ، و37 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر ، 6 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة ،3 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، 86 قضية تموينية متنوعة أبرزها 20 قضية في مجال الرقابة على أسعار السلع – 20 قضية في مجال الرقابة على الصحة.

وبمديرية أمن الإسكندرية، ضُبط مدير مسئول عن مخبز لإنتاج الخبز البلدي المدعم – كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بحيازة كميات من الدقيق البلدي وزنت نحو "3 أطنان" تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع للمواطنين .