الأمن العام: ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين وسلاح بمنطقة "السحر والجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، توجيه حملات أمنية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط "أيمن.ك"، 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات، "محسن.ف"، 27 سنة، عاطل، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما "بندقية آلية"، 7 طلقات، 300 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي قدره 2200 جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.



كما تم ضبط "محمد.س"، 76 سنة، هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء التنفيذ عليه بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات في قضية "مخدرات"، بمنطقة الحي 12 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وحيازته لسلاح ناري، وبحوزته "بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع "حسين.ع"، 37 سنة، مسجل شقي خطر "مخدرات" سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات، سلاح"، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته 100 جرام هيروين، واعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.