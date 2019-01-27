أخبار مصر | "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حزب مستقبل وطن فاعلياته، في إطار السياسة التى يتبناها الحزب، من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى وتوزيع" بطاطين"على المواطنين، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة ندوة بعنوان "المرأة ومستقبل مصر"، بحضور الدكتورة سهير عبد السلام، عميدة كلية الآداب جامعة حلوان، بأمانة الحزب بالقاهرة الجديدة، فضلا عن تنظيم الحزب احتفالية لتكريم بعض ذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة 15 مايو، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة الحزبية بالمعادى.

أمانة الحزب بالإسكندرية قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة اسكوت بالمنتزة

ونظمت أمانة الحزب بالبحيرة اقامه عدد منافذ متحركة لبيع اللحوم والاسماك باسعار مخفضة بمدينة الدلنجات والنوبارية وابو المطامير

ونظمت أمانة الحزب المنوفية توزيع الحلوى على الخدمات الامنية المعنية بحراسة المنشات الحيوية المدنية بمدينة الباجور بمناسبة عيد الشرطة

كما نظمت أمانة محافظة الدقهلية حملة لأعمال نظافة وتجميل ورفع كفاءة منطقة السوق القديم بمدينة الكردى، فضلا عن تنظيم يوم رياضى لبعض شباب الحزب بمركز شباب ميت سلسليل.

ونظمت أمانة الحزب ببورسعيد إقامة عدد منافذ متحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي بور فؤاد الضواحي الزهور والمناخ.

كما وزعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية حوالى 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة أبوصوير بمشاركة قيادات الحزب.

ووزعت أمانة حزب مستقبل وطن محافظة سوهاج 500 بطانية على الأسر الفقيرة بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، ، احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسياً والمعليمن، وتوزيع بعض الهدايا العينية بمدينة البلينا.

كما وزعت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بعض الوجبات الجاهزة على الأسر الفقيرة بمركز ديروط.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، ندوة حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسى، وذلك بقاعة مجلس مدينة ببا بمشاركة قيادات الحزب بالمحافظة.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا قافلة بيطرية للكشف على بعض رؤوس الماشية، وصرف الأمصال اللازمة بقرية الشرفاء بمركز المنيا.