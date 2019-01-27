مصر | رانيا يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروج الفيديو الإباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروج الفيديو الإباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ"يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.
وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.
أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن الفيديو الإباحي الذي نشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف وغير حقيقي، ما دعاها لإصدار بيان لها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" موضحة أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحة عبر مواقع التواصل تسيء إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك مواقع إخبارية غير رسمية استخدمت اسمها في نشر أخبار وصور تسيء إليها مبررة ذلك: "علشان اسمى تريند بياخدوه يعلو بيه نسبة المشاهدة على أخبارهم، والمواقع كلها نقلته".
وتابعت: "الشخصية اللي في الفيديو دى مش أنا، ودى لعبة معمولة، وسأقاضي كل من يروج للفيديو باسمي ويسيء لي بالكذب"، مؤكدة أنه لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد في نشر مواد مسيئة وكاذبة وسيتم محاسبته قانونيًا.
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