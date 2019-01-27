مصر | لخلافات مالية.. ضبط سائق طعن سمكري سيارات بمطواة في طوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات مالية.. ضبط سائق طعن سمكري سيارات بمطواة في طوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط مرتكب واقعة التعدي على مواطن وإصابته بجرح نافذ لخلافات مالية بينهما.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مستشفى بنها الجامعي بوصول "إيهاب. ع. ك"، سن 20، سمكري سيارات، ومقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتم حجزه للعلاج، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو "إسلام. ع. م"، سن 22، سائق، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" محدثاً إصابته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما لكون المتهم مدين له بمبلغ مالي قام بسداد جزءاً منه، وحال مطالبته برد باقي المبلغ المالي حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه وإحدث إصابته، وفر هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.