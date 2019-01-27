مصر | لخلافات مالية.. ضبط سائق طعن سمكري سيارات بمطواة في طوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافات مالية.. ضبط سائق طعن سمكري سيارات بمطواة في طوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط مرتكب واقعة التعدي على مواطن وإصابته بجرح نافذ لخلافات مالية بينهما.
وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مستشفى بنها الجامعي بوصول "إيهاب. ع. ك"، سن 20، سمكري سيارات، ومقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتم حجزه للعلاج، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو "إسلام. ع. م"، سن 22، سائق، ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" محدثاً إصابته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما لكون المتهم مدين له بمبلغ مالي قام بسداد جزءاً منه، وحال مطالبته برد باقي المبلغ المالي حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه وإحدث إصابته، وفر هارباً.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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