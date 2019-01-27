مصر | جهود شرطة التموين بالتعاون مع مديريات أمن القاهرة والإسكندرية والغربية خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات أمن القاهرة والإسكندرية والغربية، حملات تموينية مُكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة، وذلك على النحو التالي: الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبط (26) قضية "مواد بترولية، أسطوانات البوتاجاز". ضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح. ضبط (235) قضية فى مجال مخالفات المخابز. ضبط (13) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية. ضبط (3) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم ومقررات الصرف التموينية. ضبط (52) قضية في مجال الغش الغذائي. ضبط (26) قضية في مجال الغش التجاري. ضبط (538) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين). ضبط (17) قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها. ضبط (37) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر. ضبط (6) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة. ضبط (3) قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر. مديرية أمن القاهرة ضبط (86 قضية تموينية متنوعة) أبرزها ( 20 قضية فى مجال الرقابة على أسعار السلع – 20 قضية في مجال الرقابة على الصحة). مديرية أمن الإسكندرية ضبط مدير مسئول عن مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بحيازة كميات من الدقيق البلدي وزنت نحو (3 أطنان) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء. مديرية أمن الغربية ضبط (54) قضية تموينية متنوعة أبرزها (29 قضية في مجال الرقابة على الصحة العامة – 11 قضية في مجال الرقابة على أسعار السلع). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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