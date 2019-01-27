مصر | مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بسقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم، ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين أنه حال سير السيارة بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن اصطدامه بسور الكوبري، وانقلابها أسفل الطريق الدائري، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى ورفع حطام الحادث، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة أحمد عز المحامي العام، لأقوال "سلمى" المجني عليها الثانية والتي كشفت أن والدها عاشرها هي وشقيقتها معاشرة الأزواج تحديد التهديد بالقتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها.

وأضافت: "ويوم الواقعة طلب مني والدي ترك شقيقتي تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين لي وفاتها".

وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين تعذيب الأب ابنته وتقييدها بالحبال ولم يترك الضحية إلا وهي جثة هامدة.

وكشفت وزارة الداخلية، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى"، 13 سنة، بالشقة سكنها، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى"، قررت قيام والدها "ياسر. ر"، عامل بإيثاقها، والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها - مُطلقة من أبيها - وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.