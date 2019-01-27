مصر | إحالة عاطل للجنح لسرقته الدراجات النارية بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للجنح لسرقته الدراجات النارية بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح لمحاكمته بتهمة سرقة الدراجات النارية.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المطرية، ألقوا القبض على "سامح.س.أ" 30 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها قضية "سلاح"، وذلك بتهمة ارتكاب 4 حوادث سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة فتحررت له المحاضر اللازمة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة الجنح.

حبس موظفين للتنقيب عن الذهب بالجمالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، تمهيدًا لصهرها، والتصرف فيها بالبيع بمنطقة الجمالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة الجمالية قبل وقت سابق بحبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واستدعاء مسئولي الشركة لسؤالهم، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل للكشف عنها.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها قيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من "شريف.ع.ع" 27 سنة مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، كائنة بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما "كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جراما".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائي بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.