مصر | جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الأول للوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تشارك في الملتقى الأول للوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى اطار فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والذي يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعقد بجامعة المنصورة خلال الفترة من 26 الى 29 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 13 جامعة مصرية.

تشارك جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ورعاية الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في الملتقى.

واكد ا. د عبد الناصر سنجاب حرص الجامعة علي المشاركة في مثل هذه الفعاليات انطلاقا من حرصها علي تعميق العلاقات والتعاون بين الجامعة وطلابها من الوافدين وتقديم خدمات متنوعة لهم، وربطهم بالمجتمع المصري وزيادة تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مع الطلاب المصريين لتقليل الشعور باغتراب لديهم.

واشار ا.د عبد الفتاح سعود الى مشاركة الجامعة ببعثة مكونة من 51 طالب وطالبة في مختلف الانشطة الرياضية، الفنية، الثقافية، الاجتماعية والعلمية. حيث يمثل الوفد المشارك مختلف كليات الجامعة من دول: سوريا، فلسطين، جنوب السودان، مالي، أفغانستان ونيبال.

جدير بالذكر انه تم الاستعداد لهذا الملتقي بالتعاون بين الإدارة العامة لرعاية الشباب وادارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية ووحدة رعاية الوافدين بالجامعة.

و تقوم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بتنظيم 6 معارض تضم معرض علمي للابتكار، وآخر لفنون الشعوب، بالإضافة إلي معارض (للأكلات الشعبية للبلاد المشاركة، ومعرض ثقافي، ومعرض فني حر، ومعرض للثراث)، فضلاً عن إطلاق مسابقة أفضل جامعة لجذب الطلاب الوافدين.

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، تنظيم دورة الألعاب اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، لمدة يوم واحد، شاملة الشهادة المعتمدة من جامعة عين شمس والمركزين وذلك يوم الجمعة 25 يناير 2019 من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء.

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وفي سياق مختلف، افتتح اليوم الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتوره رقيه شلبي عميده كليه البنات، المؤتمر الدولي لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع معهد النهضة الحديث بدولة الكويت والذي حمل عنوان التقنيات الحديثه للأرشاد النفسي وذلك في الفترة من ١٩الي ٢٠ يناير بفندق الانتركونتننتال سيتي ستارز، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس.

وجاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعه الاسبق و الاستاذه الدكتوره مي حلمي وكيل كلية البنات لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه و الاستاذه الدكتوره هيام صابر مدير مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكلية البنات والاستاذه الدكتوره اميمه عزت عبد الحميد المدير التنفيذي لمعهد النهضه الحديث بدوله الكويت وا.د امل عبد الستار منسق الموتمر ومستشار معهد النهضه الحديث بالكويت.

واكد ا.د نظمي عبد الحميد ان المؤتمر يهدف الى الارشاد النفسي ونظرياته والاستراتيجيات والفنيات المختلفه في مجال الإرشاد النفسي والوقوف على احدث برنامج اعداد المرشد النفسي والاسري والتعرض للتقنيات المستخدمه في مجال الارشاد النفسي والتعرف على دور الخدمات المسانده في نجاح المرشد ودور المراكز المتخصصه للارشاد والتصدر للتحديات والصعوبات التي تواجه افراد المجتمع بكل فئاته ودعم ورعاية الهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المهتمه بقضايا الارشاد النفسي و المشاركه والشراكه بين اجهزه الدوله المختلفه في مجال خدمات الارشاد النفسي.

وأكدت الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس ان المؤتمر يتحاور فى مجال الارشاد النفسي و نظرياته وتطبيقاته وطرق تقييمه في الدول العربيه وطرق اعداد برامج المرشدين النفسيين و الاتجاهات المعاصره في مجال قضايا التشخيص و تقييم فاعليات الارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه واسرهم ودور المراكز المتخصصه للارشاد فى التصدى للتحديات والصعوبات التى تواجه افراد المجتمع

واشارت الاستاذه الدكتوره مي حلمي ان اليوم ينظم مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكليه البنات بالتعاون مع معهد النهضه الحديث بدوله الكويت المؤتمر الدولي الاول تحت عنوان التقنيات الحديثه في الارشاد النفسي ويعتبر هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي تلقي اهتماما كبيرا على مستوى المجتمع المصري والعربي وقد تم الاستدلال على ذلك من اقبال اعداد كبيره من المتدربين من كافه فئات المجتمع للحصول على دورات تدريبيه في هذا المجال مما يدل علي زيادة الوعي باهميه الصحه النفسيه و احتياج تلك المجتمعات الى الارشاد النفسي والعمل لذا يعد هذا المؤتمر مدخلاً جيدا لتبادل الخبرات و الحوار والنقاش بين المتخصصين على المستوى المحلى والاقليمى والتعرف على احدث المستجدات والممارسات في هذا المجال.