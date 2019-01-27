مصر | وصول وفد "عين شمس" للمشاركة بالملتقى الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول وفد "عين شمس" للمشاركة بالملتقى الأول للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصول وفد جامعة عين شمس من الطلاب الوافدين من المشاركين بالملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية حيث تم إستقبال الوفد من جامعة عين شمس من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، بالترحيب بهم على أرض جامعة المنصورة.

حيث يشارك بالملتقى 608 من الطلاب الوافدين يمثلون 35 جنسية مختلفة عربية وأفريقية وأسيوية ومن الدول الأوروبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة وفود دبلوماسية لجاليات الدول المشاركة للطلاب الوافدين فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى أعلن عنها وزير التعليم العالى بالاهتمام بالطلاب الوافدين.

وأن الملتقى سيشارك به عدد كبير من الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات يمثلون 17 جامعة مصرية بالاضافة الى جامعة المنصورة ووفد الادارة المركزية للطلاب الوافدين وهى: القاهرة، عين شمس، الاسكندرية، حلوان،الأزهر، قناة السويس،طنطا، الزقازيق، بنها، دمياط، سوهاج، المنيا، السويس، بنى سويف، العريش، ويمثلون العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم من الدول العربية: السعودية، الكويت، العراق،ليبيا، فلسطين، سوريا، اليمن، الاردن.

ومن الدول الأسوية: ماليزيا، أندونسيا، الصين، نيبال، قيرغستان، منغوليا، بنجلاديش، أفغانستان، ومن الدول الأفريقية: السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، جيبوتى، مدغشقر، الصومال، موريتانيا، اريتريا، جزر القمر، نيجيريا، النيجر، تشاد، توجو، كوت ديفوار، السنغال، الجابون، أفريقيا الوسطى، مالى.

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، تنظيم دورة الألعاب اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، لمدة يوم واحد، شاملة الشهادة المعتمدة من جامعة عين شمس والمركزين وذلك يوم الجمعة 25 يناير 2019 من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء.

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وفي سياق مختلف، افتتح اليوم الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتوره رقيه شلبي عميده كليه البنات، المؤتمر الدولي لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع معهد النهضة الحديث بدولة الكويت والذي حمل عنوان التقنيات الحديثه للأرشاد النفسي وذلك في الفترة من ١٩الي ٢٠ يناير بفندق الانتركونتننتال سيتي ستارز، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس.

وجاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعه الاسبق و الاستاذه الدكتوره مي حلمي وكيل كلية البنات لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه و الاستاذه الدكتوره هيام صابر مدير مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكلية البنات والاستاذه الدكتوره اميمه عزت عبد الحميد المدير التنفيذي لمعهد النهضه الحديث بدوله الكويت وا.د امل عبد الستار منسق الموتمر ومستشار معهد النهضه الحديث بالكويت.

واكد ا.د نظمي عبد الحميد ان المؤتمر يهدف الى الارشاد النفسي ونظرياته والاستراتيجيات والفنيات المختلفه في مجال الإرشاد النفسي والوقوف على احدث برنامج اعداد المرشد النفسي والاسري والتعرض للتقنيات المستخدمه في مجال الارشاد النفسي والتعرف على دور الخدمات المسانده في نجاح المرشد ودور المراكز المتخصصه للارشاد والتصدر للتحديات والصعوبات التي تواجه افراد المجتمع بكل فئاته ودعم ورعاية الهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المهتمه بقضايا الارشاد النفسي و المشاركه والشراكه بين اجهزه الدوله المختلفه في مجال خدمات الارشاد النفسي.

وأكدت الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس ان المؤتمر يتحاور فى مجال الارشاد النفسي و نظرياته وتطبيقاته وطرق تقييمه في الدول العربيه وطرق اعداد برامج المرشدين النفسيين و الاتجاهات المعاصره في مجال قضايا التشخيص و تقييم فاعليات الارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه واسرهم ودور المراكز المتخصصه للارشاد فى التصدى للتحديات والصعوبات التى تواجه افراد المجتمع

واشارت الاستاذه الدكتوره مي حلمي ان اليوم ينظم مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكليه البنات بالتعاون مع معهد النهضه الحديث بدوله الكويت المؤتمر الدولي الاول تحت عنوان التقنيات الحديثه في الارشاد النفسي ويعتبر هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي تلقي اهتماما كبيرا على مستوى المجتمع المصري والعربي وقد تم الاستدلال على ذلك من اقبال اعداد كبيره من المتدربين من كافه فئات المجتمع للحصول على دورات تدريبيه في هذا المجال مما يدل علي زيادة الوعي باهميه الصحه النفسيه و احتياج تلك المجتمعات الى الارشاد النفسي والعمل لذا يعد هذا المؤتمر مدخلاً جيدا لتبادل الخبرات و الحوار والنقاش بين المتخصصين على المستوى المحلى والاقليمى والتعرف على احدث المستجدات والممارسات في هذا المجال.