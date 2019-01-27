مصر | انطلاق فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بمشاركة جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بمشاركة جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت جامعة عين شمس، استعدادات المشاركة في فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية خلال الفترة من 27 - 29 يناير2019، والتي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

ويأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور عبد العزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة ، أ. سحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب ، أ. خديوي محمد خليفة مدير ادارة النشاط الرياضي ، أ. مصطفي محمد عيسي مدير إدارة النشاط الفني ، أ. سالم أحمد سالم مدير إدارة النشاط الاجتماعي ، أ. طلعت عبده احمد مدير إدارة النشاط العلمي ، أ.محمود ابراهيم غنيمي مدير إدارة النشاط الثقافي، أ. محمد لطفي مشرف رياضي ، أ. هدي راضي إداري.

ويشهد الملتقى مشاركة 598 من الطلاب الوافدين من 17 جامعة مصرية يمثلون 28 جنسية مختلفة عربية وأفريقية وأسيوية من الدول السعودية ، الكويت ، العراق ،ليبيا ، فلسطين ، سوريا ، اليمن ، الاردن ، ماليزيا ، أندونسيا ، الصين ، نيبال، السودان ، جنوب السودان ، جيبوتى ، مدغشقر ، الصومال ، موريتانيا ، اريتريا ، جزر القمر ، نيجيريا ، النيجر ، تشاد ، توجو ، كوت ديفوار ، السنغال ، الجابون ، أفريقيا الوسطى ، مالى.

ويهدف الملتقى إلى تعميق العلاقات بين الطلاب الوافدين والمجتمع المصري، وزيادة تفاعلهم واندماجهم في المجتمع من خلال ممارستهم للأنشطة المختلفة «ثقافية، فنية، رياضية» وتعريفهم بالإمكانيات المختلفة للجامعات المصرية، وكذلك تقليل شعور الاغتراب لديهم.

وفي سياق آخر، أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، تنظيم دورة الألعاب اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، لمدة يوم واحد، شاملة الشهادة المعتمدة من جامعة عين شمس والمركزين وذلك يوم الجمعة 25 يناير 2019 من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء.

وصرح بذلك الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وفي سياق مختلف، افتتح اليوم الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتوره رقيه شلبي عميده كليه البنات، المؤتمر الدولي لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع معهد النهضة الحديث بدولة الكويت والذي حمل عنوان التقنيات الحديثه للأرشاد النفسي وذلك في الفترة من ١٩الي ٢٠ يناير بفندق الانتركونتننتال سيتي ستارز، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعه عين شمس.

وجاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعه الاسبق و الاستاذه الدكتوره مي حلمي وكيل كلية البنات لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه و الاستاذه الدكتوره هيام صابر مدير مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكلية البنات والاستاذه الدكتوره اميمه عزت عبد الحميد المدير التنفيذي لمعهد النهضه الحديث بدوله الكويت وا.د امل عبد الستار منسق الموتمر ومستشار معهد النهضه الحديث بالكويت.

واكد ا.د نظمي عبد الحميد ان المؤتمر يهدف الى الارشاد النفسي ونظرياته والاستراتيجيات والفنيات المختلفه في مجال الإرشاد النفسي والوقوف على احدث برنامج اعداد المرشد النفسي والاسري والتعرض للتقنيات المستخدمه في مجال الارشاد النفسي والتعرف على دور الخدمات المسانده في نجاح المرشد ودور المراكز المتخصصه للارشاد والتصدر للتحديات والصعوبات التي تواجه افراد المجتمع بكل فئاته ودعم ورعاية الهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني المهتمه بقضايا الارشاد النفسي و المشاركه والشراكه بين اجهزه الدوله المختلفه في مجال خدمات الارشاد النفسي.

وأكدت الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس ان المؤتمر يتحاور فى مجال الارشاد النفسي و نظرياته وتطبيقاته وطرق تقييمه في الدول العربيه وطرق اعداد برامج المرشدين النفسيين و الاتجاهات المعاصره في مجال قضايا التشخيص و تقييم فاعليات الارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه واسرهم ودور المراكز المتخصصه للارشاد فى التصدى للتحديات والصعوبات التى تواجه افراد المجتمع

واشارت الاستاذه الدكتوره مي حلمي ان اليوم ينظم مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكامله بكليه البنات بالتعاون مع معهد النهضه الحديث بدوله الكويت المؤتمر الدولي الاول تحت عنوان التقنيات الحديثه في الارشاد النفسي ويعتبر هذا الموضوع من اهم الموضوعات التي تلقي اهتماما كبيرا على مستوى المجتمع المصري والعربي وقد تم الاستدلال على ذلك من اقبال اعداد كبيره من المتدربين من كافه فئات المجتمع للحصول على دورات تدريبيه في هذا المجال مما يدل علي زيادة الوعي باهميه الصحه النفسيه و احتياج تلك المجتمعات الى الارشاد النفسي والعمل لذا يعد هذا المؤتمر مدخلاً جيدا لتبادل الخبرات و الحوار والنقاش بين المتخصصين على المستوى المحلى والاقليمى والتعرف على احدث المستجدات والممارسات في هذا المجال.