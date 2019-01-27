شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية مشيدة بإنتاج الغاز: مصر ستصبح مصدرا رئيسيا للطاقة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية ارتفاع إنتاج مصر من الغاز إلى 226 مليون متر مكعب فى اليوم خلال السنة المالية 2019-2020، مؤكدة أن مصر ستصبح مصدرا رئيسيا للطاقة فى أوروبا فى أقرب وقت ممكن.

ونقلت الوكالة قول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن "الهدف يمكن تحقيقه مع تطوير جميع حقول الغاز فى الفترة المقبلة وستكون هذه حصة "غير مسبوقة" للبلاد.

وأضاف أن ذلك نتيجة نجاح الاستراتيجية الوزارية المدعومة باستقرار سياسى واقتصادى قوى.

وكان الاتحاد الأوروبى أعرب عن استمرار دعمه لمصر لتصبح مركزا إقليميا للغاز فى ظل استخدام محطات إسالة الغاز، فى كل من إدكو ودمياط لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.