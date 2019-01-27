شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا بمقر الخارجية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون إلى القاهرة، اليوم السبت، قادماً من ألمانيا فى أول زيارة له إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويستعرض بيدرسون، خلال الزيارة، آخر التطورات فى سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسى للأزمة هناك ينهى معاناة الشعب السورى.

تأتي هذه الزيارة في إطار أولى جولاته في المنطقة منذ تعيينه، والتى يزور خلالها أيضا لبنان الثلاثاء القادم.

وصرحت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا سيلتقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين ومنهم وزير الخارجية سامح شكرى ومسؤولين فى جامعة الدول العربية وبعض السوريين المقيمين فى مصر.

كان بيدرسون قد بدأ فى 7 يناير الحالى مهامه خلفاً للمبعوث السابق ستيفان دى ميستورا الذى أمضى أربع سنوات فى عمله.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، السبت، انه من المقرر ان يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة الأحد، جير بيدرسون المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وأجرى المبعوث الاممى الجديد إلى سوريا سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، واستهل أولى لقاءاته بزيارة إلى العاصمة دمشق، والتقى منذ أيام مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.