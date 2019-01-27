شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح محور 26 يوليو بعد انتهاء الإصلاحات وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، فتح محور 26 يوليو بعد انتهاء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنطاق محافظة الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية. كانت إدارة المرور قامت بعملية الغلق الجزئى لمطلع ومنزل المحور، شارع السودان ومطلع ميدان لبنان حتى يوم الأحد الموافق 27/1/2019 على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية، مع انتشار الخدمات.

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