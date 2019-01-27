شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى يعلن مقتل 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بشمال سيناء.

وأكد " الرفاعى" فى بيان صادر عنه صباح اليوم الأحد، أنه فى إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات إستخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية فى إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء قامت القوات الجوية بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف البؤرة الإرهابية، و بمتابعة نتائج القصف الجوى أسفر عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بينهم (2) من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بشمال سيناء .

هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لإقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة فى تنمية و تطوير شبه جزيرة سيناء .