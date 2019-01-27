شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بداية من 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، وفيما يلى 10 معلومات هامة عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال:

1ـ تستهدف 16.5 مليون طفل.

2ـ جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات

3ـ يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان.

4ـ آخر حالة شلل أطفال مسجلة فى مصر تعود لــ"14 عاما".

5ـ الوزارة تنفذ حملات التطعيم سنويا للتأكد من رفع المناعة للأطفال.

6ـ نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات، والمترو، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، لتقديم الخدمات.

7ـ الفرق الطبية تعمل على مدار 4 أيام بداية من 24 فبراير من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً.

8ـ فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .

9ـ التطعيم يتم باستخدام 19 مليون جرعة من التطعيم الفموى.

10ـ يشارك فى الحملة 90 ألف شخص ويشرف عليها 15 ألف مشرف.