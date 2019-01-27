شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وزير النقل لمتابعة ملفات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لمتابعة ملفات القطاع .

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد أجرى جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين.