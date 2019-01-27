شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات والأزهر يشاركون فى حفل عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك طلاب الجامعات والمدارس ووفد من طلاب الأزهر الشريف والأطفال فى احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وتم إذاعة أغاني وطنية عن بطولات الشرطة وتضحياتهم وتفاعل معها الحضور .

وشهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.