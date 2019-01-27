شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان وعقود عمل للمعاقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولته الثالثة في الصعيد بزيارة أسوان وتستمر يومين، حيث من المقرر أن تتضمن العديد من النشاطات منها زيارة لمشروع التمليك الجديد شركة كيما (2) يتفقد فيها مواقع العمل الانشائية التي تقوم بتنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاءات.

كما يقوم الوزير والمدير التنفيذى للمشروع بتسليم 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالى مليون و340 ألف جنيه ، كما يتفقد تنفيذ القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بالشركة، حيث يتم الكشف الطبى على الصدر وباطنة وعمل أشعة على الصدر.

ويشهد وزير القوى العاملة توقيع بروتوكول "اتفاقية عمل جماعية" بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 5783 عاملا يعملون في 456 منشأة ، ويقوم بتسليم ماكينات خياطة للمرأة المعيلة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويزور معرض المشغولات للمرأة المعيلة.

ومن المقرر أن يزور الوزير خلال زيارته لأسوان مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التي تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم يعمل بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين، كما يسلم عددا من عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالمشروع ، بجانب تنفيذ قافلة طبية لهذه العمالة.