شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة" معرض جديد للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وحضر المعرض عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.