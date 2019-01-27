شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة" معرض جديد للداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، فعاليات معرض وزارة الداخلية والذي شارك فيه كافة قطاعات الوزارة تحت عنوان " الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".
وحضر المعرض عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والضباط، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع.
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