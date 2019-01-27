شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، حيث قرر تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التى تنقضي بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى لكل جدول من الجداول التالية.

كما قرر وزير العدل العمل بهذا الرار لمدة 5 سنوات تنتهى فى عام 2023 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول.