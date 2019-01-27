شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تنتهى من أعمال تطوير طريق صلاح سالم اتجاه السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاحات لمحور صلاح سالم التى يتم من خلالها أعمال مد كابلات كهرباء جهد متوسط "مشروع تطوير مدخل المقطم وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات. كانت إدارة المرور قامت بأعمال استلزمت قطع وغلق جزئى لطريق صلاح سالم مع المقطم فى اتجاه السيدة عائشة على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الحفر المكشوف دون الغلق الكلى للطريق وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

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