شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه سوهاج: تنظيم رحلات تعريفية وندوات لنشر ثقافة الوعى المائى لدى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة نظمت عدداً من الرحلات التعريفية والندوات بالتنسيق مع رجال الدين الإسلامى والمسيحى، بهدف نشر ثقافة الوعى المائى لدى المواطنين، حيث تم تنظيم رحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب لرجال الدين الإسلامى بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف التعرف على الجهد المبذول فى إنتاج كوب مياه نظيف.

وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد: تم تنظيم ندوات توعوية مع رجال الدين المسيحى بجميع مطرانيات المحافظة، حيث تم تناول الوضع المائى المصرى، والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر، ودور الشركة فى إنتاج كوب مياه نظيف، وكيفية مراقبة جودة المياه، بالإضافة إلى الجهد المبذول فى معالجة مياه الصرف الصحى.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم فى نهاية الرحلات التعريفية والندوات، التنسيق مع رجال الدين بهدف نشر الثقافة المائية من خلال الخطب بالمساجد، والعظات بالكنائس والأديرة، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.​