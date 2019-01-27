شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تذليل الصعوبات أمام الطلاب التشاديين الدارسين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول استقباله د. الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير تشاد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأشار التقرير إلى دعم الوزارة للطلاب التشاديين الدارسين في مصر من خلال زيادة أعدادهم في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، وكذلك تلبية الاحتياجات التشادية في مختلف التخصصات العلمية.

كما لفت التقرير إلى أن أعداد الطلاب التشاديين الدارسين بلغ حوالي 650 طالبًا في الجامعات المصرية، و200 طالب في معهد بحوث البترول، حيث تم تخريج 3 دفعات من الطلاب التشاديين الدارسين بالمعهد حتى الآن.

ومن جانبه، أكد السفير التشادي أهمية مصر، مشيرًا إلي أن مصر فى قلب القارة الإفريقية، كما أنها تمثل مرجعيتها الإسلامية من خلال الأزهر الشريف، معربًا عن فخره أنه درس على يد أساتذة مصريين، مؤكدًا حرص بلاده على الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصًة في حالة استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية فإنها ستلعب دورًا رائدًا فى استرجاع قوة العلاقات المصرية الإفريقية.

شهد اللقاء د. ياسر مصطفى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، وعائشة محمد آدم المستشار الثقافي بسفارة تشاد بالقاهرة، ومهدي آل يعقوب رئيس المجموعة التشادية المصرية، ووائل محمد عبد الكريم مدير المجموعة التشادية المصرية.