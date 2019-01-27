"التعليم العالي": تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب التشاديين الدارسين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد وزارة التعليم العالي، دعمها للطلاب التشاديين الدارسين في مصر من خلال زيادة أعداد الطلاب التشاديين الدارسين في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، وكذلك تلبية الاحتياجات التشادية في مختلف التخصصات العلمية.

وذكرت الوزارة في بيان صباح الأحد، أن الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي استقبل الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير تشاد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الطلاب التشاديين الدارسين بلغ حوالي 650 طالبًا في الجامعات المصرية، و200 طالبًا في معهد بحوث البترول، حيث تم تخريج ثلاث دفعات من الطلاب التشاديين الدارسين بالمعهد حتى الآن.

ومن جانبه أكد السفير التشادي، أهمية مصر في القارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر فى قلب القارة الإفريقية، كما أنها تمثل مرجعيتها الإسلامية من خلال الأزهر الشريف، معربًا عن فخره أنه درس على يد أساتذة مصريين.

ولفت إلى حرص بلاده على الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصًة في حالة استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية فإنها ستلعب دورًا رائدًا فى استرجاع قوة العلاقات المصرية الإفريقية.

شهد اللقاء الدكتور ياسر مصطفى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، وعائشة محمد آدم المستشار الثقافي بسفارة تشاد بالقاهرة، ومهدي آل يعقوب رئيس المجموعة التشادية المصرية، ووائل محمد عبد الكريم مدير المجموعة التشادية المصرية.