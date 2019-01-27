​الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني اليوم لبحث تعزيز العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يوما واحدا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السوداني تأتي في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي والبشير مؤتمرا صحفيا مشتركا بقصر الاتحادية في ختام المباحثات بينهما.