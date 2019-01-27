أخبار مصر | اليوم.. وزيرة التضامن تلتقي فرق التدخل السريع وأطفال بلامأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزيرة التضامن تلتقي فرق التدخل السريع وأطفال بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء يضم فرق التدخل السريع، وأطفال بلامأوى، الذين قاموا بتحقيق إنجاز في مبادرة إنقاذ المشردين، لتكريمهم، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر الوزارة بالعجوزة.

كما سيتم عرض إستراتيجية الوزارة في التعامل مع المشردين، وأطفال بلامأوى، بحضور ممثلي الفرق من كل المحافظات.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الايام السابقة و حتى مساء امس الخميس ٢٤ يناير 1442 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وقد اشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل يوم الخميس مع 108 حالة مشرد و 33 طفلا بلا مأوى بأجمالي 141 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث مازالت محافظة القاهرة امس تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 67 حالة منها 50 حالة مشرد و 17 حالة طفل بلا مأوى.

هذا ومن الملاحظ ايضاً امس تراجع عدد الحالات التي تم التعامل معها على مستوى بقية محافظات الجمهورية حيث تعاملت محافظة اسيوط مع اجمالي ١٣ حالة منها ٧ حالات لمشردين و٦ حالات لاطفال بلا مأوى.

كما تعاملت محافظة الجيزة مع ٦ حالات لمشردين فقط ومحافظة بورسعيد مع ٦ مشردين ايضاً.

هذا وقد تنوعت انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 85 بطانية و 82 وجبة ساخنة عليهم .

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.