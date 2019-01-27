أخبار مصر | خلال اجتماع جمعيتها العمومية شعبة الغزل والنسيج تناقش هموم وآمال الصناعة

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تصدرت هموم وآمال صناعة الغزل والنسيج في مصر، المشهد خلال اجتماع الجمعية العمومية لشعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين والتى انعقدت بعد اكتمال نصابها القانونى.

وافتتحت الجمعية العمومية بكلمة للمهندس محمد سيد عزام- وكيل الشعبة، أعرب خلالها على سعى الشعبة للوصول إلى ما يرضى أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بالشعبة قامت بمناقشة عدة مواضيع خاصة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

كما قامت لجنة التدريب بالشعبة بعقد ندوة بنادى المهندسين بالمحلة وبالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، مشيرًا إلى أن الشعبة سعت لحل مشكلات العديد من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة سواء بالشركات القابضة أو القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء الشعبة على أن الفترة القادمة ستشهد نشاطًا كبيرًا للشعبة لتعزيز صناعة الغزل والنسيج في كافة مراحلها الإنتاجية من زراعة القطن وحتى الوصول للمنتج النهائي، كونها تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومى وتسهم في الناتج المحلى، لذا لابد من الارتقاء بها للوصول نحو مستويات عالمية.

وخلال المناقشات التى دارت بين أعضاء الشعبة وأعضاء الجمعية العمومية كانت هموم صناعة الغزل والنسيج صاحبة النصيب الأكبر فى الحوار، حيث كان هناك إجماع على ضرورة التصدى والتكاتف ضد بيع بعض شركات ومصانع الغزل والنسيج وهدمها وإقامة بعض المشروعات السكنية على أرضها، وكذا ضرورة التصدى لمواجهة خريجي بعض الكليات التى تدعى أنها متخصصة فى النسيج، والتى تنتشر فى كافة محافظات الجمهورية وهى ليس لها أى صلة من قريب أو بعيد بهندسة الغزل والنسيج، مشددين على ضرورة حماية المهنة من هذا التيار، كما طالب أعضاء الجمعية بضرورة وجود قنوات تواصل فعالة بين الشعبة وأعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أنه قد تم تأجيل اجتماع العمومية العمومية لشعبة الغزل والنسيج لمدة ساعتين نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى، وقد انعقدت الجمعية بحضور كل من المهندس محمد سيد عزام- وكيل الشعبة، والدكتور الأمير محمد إمام- أمين الشعبة، والمهندس يحيى الطنبارى- أمين مساعد الشعبة، والمهندس سمير أبوالفتوح- عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو الشعبة، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو الشعبة، والدكتور شادى كمال- عضو الشعبة، والدكتور عماد شمندى- عضو الشعبة.

وكانت شهدت النسخة الثالثة من المؤتمر الثالث لشعبة الهندسة الميكانيكية والذي جاء تحت عنوان " نحو مستقبل أفضل " تكريم الأوائل على كليات الهندسة في الهندسة الميكانيكية، وأفضل 3 مشروعات على مستوى الجامعات المصرية.

وقد شهد المؤتمر تكريم كل من المهندس هانى ضاحى- نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى- أمين عام النقابة، والمهندس تامر الشيخ المدير التنفيذى للشركة الهولندية للفلاتر والتهوية DFS – دولة الكويت، والمهندس عبد الكريم محمد سعيد- مدير شركة فارميك، والدكتور مهندس حاتم صادق رئيس لجنة التكريم.

كما ضمت قائمة التكريمات الأساتذة والمهندسين رواد الهندسة الميكانيكية وهم أ.د. سعد بهى الدين سعد الدين على الدين- أستاذ مساعد ورئيس قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن "كلية الهندسة جامعة بور سعيد"، أ.د. مدحت عوض أحمد بدر الحادق- أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية "هندسة بور سعيد"، أ.د. مصطفى هانى عرفه- الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية "الجامعة الأمريكية"، أ.د. صادق زكريا كساب- أستاذ متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة "جامعة الإسكندرية"، أ.د. محمود مصطفى على عوض- استاذ متفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة "جامعة المنصورة"، أ.د. توفيق الميدانى- أستاذ هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة "جامعة المنصورة".

وكان من بين المكرمين أيضًا أ.د. سمير عبد الغنى- أستاذ متفرغ بشعبة الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة "جامعة عين شمس"، أ.د. عادل الأهوانى- أستاذ متفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة "جامعة عين شمس"، أ.د. مصطفى كامل- أستاذ متفرغ كلية الهندسة "جامعة القاهرة"، أ.د. محسن المهدى سعيد- أستاذ بقسم التصميم الميكانيكى والإنتاج كلية الهندسة "جامعة القاهرة"، أ.د. طه الشافعى- أستاذ متفرغ ووكيل كلية الهندسة "الجامعة الحديثة"، أ.د.م. يحى هنداوى- رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وأستاذ هندسة الميكاترونكس "جامعة المستقبل"، اللواء. عاطف عبد الحميد- محافظ القاهرة السابق، أ.د. احمد محمد عبد العزيز كحيل- أستاذ وعضو هيئة تدريس بالكلية الفنية العسكرية سابقا والعميد السابق للأكاديمية الحديثة للهندسة.