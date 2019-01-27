انت الان تتابع تخفيض 50% على رسوم شحن جثامين المصريين في الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، خلال جولة تفقدية، لمطارى سفنكس وشرم الشيخ، تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بعيد الطيران المدنى الـ89، تخفيض 50% على على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين فى الخارج، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه العاملين بالخارج. وأكد وزير الطيران، أنه سيتم تقديم الخدمة المميزة "أهلا" مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة أثناء السفر والوصول، والتى تبلغ 600 جنيه للراكب المصرى و100 دولار للراكب الأجنبى.

وأضاف "المصري"، أنه في شهر أبريل سيتم افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة كما سيتم افتتاح مطار برنيس الدولى بنهاية العام الجارى. من جانبه، قال الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن تكلفة نقل الجثامين 500 يورو وبعد التخفيض فإنه تصل إلى 5000 جنيه مصرى. وأكد جوهر، أن مصر للطيران