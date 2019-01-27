شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 27 يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى القاهرة، في زيارة عمل لمصر تستغرق يومًا واحدًا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر في زيارة رسمية، يستهلها بجولة في معبدأبوسمبل بأسوان، وتعد زيارته للبلاد هي الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة عام 2017، وتركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن.

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، مباحثات مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، جير بيدرسون، الذي يقوم بزيارة لمصر، يبحث خلالها التطورات في سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعاني منها منذ أكثر من 7 سنوات.

توقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة.

تواصل اللجان النوعية مجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

تعقد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان منذ قرابة 4 أعوام، بكامل تشكيله، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية للمجلس الذي أسس من أجلها.

يزور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، جامعة المنصورة حيث يطلق في العاشرة صباحا إشارة بدء فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، الذي تستضيفه جامعة المنصورة، ويستمر 3 أيام، ويشارك في الملتقى 608 طلاب وافدين يمثلون 35 جنسية (عربية وأفريقية وآسيوية وأوربية).

تنطلق النسخة الرابعة من فعاليات مهرجان الفنون والحرف التراثية، في مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) وتستمر 6 أيام، لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

تعقد الدورة الـ15 للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وجيبوتي، وتستمر حتى 30 يناير الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنقل واستخدام الميناء والتعليم والصحة والجمارك والتجارة.

تنطلق فعاليات البطولة العشرين للأندية العربية للسيدات للكرة الطائرة، والتي ستحتضنها القاهرة حتى 3 فبراير، بمشاركة 8 أندية قسمت لمجموعتين.

تنطلق فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط في الكويت، والذي ينظمه النادي العلمي، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.