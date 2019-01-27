شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يفتتح مقره الأول في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت أمانة حزب «مستقبل وطن»، بشمال سيناء المقر الأول للحزب في المحافظة بمدينة العريش.

وأكد أمين تنظيم الحزب، يسرى جاسر، أن المقر يشهد لقاءات متواصلة بحضور سالم العكش، أمين عام الحزب بالمحافظة وقيادات الحزب وأعضاء هيئة المكتب ورؤساء الأقسام وجميع الأعضاء الحزب، علاوة على عقد الاجتماعات واللقاءات التنظيمية واستقبال القيادات المختلفة وتنفيذ الأنشطة الحزبية والمجتمعية .

وأشار إلى اهتمام الحزب بالفعاليات والأنشطة المجتمعية والعمل من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وكذا الاهتمام بحل المشاكل الجماهيرية بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية.