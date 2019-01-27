شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن تخصيص 20 مليون جنيه لدعم «نور حياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لدعم مبادرة «نور حياة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن الدور المجتمعي للوزارة.

ودعا الوزير الأوقاف المجتمع إلى التفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أطلقها الرئيس، التي تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار، مضيفا أن ذلك يأتي في أولويات التكافل الاجتماعي، وتنفيس الكرب عن المكروبين، «فمن نفس عن إنسان كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

كما دعا إلى دعم صندوق «تحيا مصر» بكل مبادراته ووجوه إنفاقه، وقال إنه بعد إطلاعه على أنشطة الصندوق الإنسانية، وما قدمه ويقدمه منذ تأسيسه «صار لزاما علينا أن يدعمه ليستمر في خدمة الفئات والمناطق الأولى بالرعاية وليتمكن من مضاعفة نشاطه في خدمة هذه الفئات، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والوفاء بحق الواجب الكفائي الذي يحتم علينا آلا يكون بيننا جائع لا يجد ما يسد جوعته ولا مريض لا يجد ما يتداوى به، مصداقا لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) ما آمن بي من بات شبعان وحاره جائع وهو يعلم».