شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نتيجة الامتحان التجريبى لأولى ثانوى 2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح كراسات الإجابة للامتحان التجريبى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى العام، والذى عقد فى الفترة من 13 حتى 24 يناير الجارى، الخليج 365" يستعرض فى 10 معلومات أبرز خطوات إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2019.

1ـ استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى المدارس.

2ـ تقدير درجات الطلاب يتم من قبل معلمى الثانوى العام.

3ـ المدارس مسئولة عن إعلان النتيجة وفق الضوابط المتبعة كل عام.

4ـ كل طالب يعرف مستواه من خلال النتيجة التى يتم اعتمادها.

5ـ استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة.

6ـ الإلتزام بالنهائية الكبرى والصغرى خلال عملية تصحيح كراسات الإجابة.

7ـ الامتحان الأول ونتيجته منتهيه أى أن الطالب غير مطالب بالدرجات ولن تحدد حالته من نجاح أو رسوب.

8ـ المديريات التعليمية ملزمة بموافاة الوزارة بتقرير شامل بمؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول.

9ـ للنتيجة أهمية لأنها تمكن الطالب من معرفة مستواه العلمى ومدى تفاعله مع التجربة الأولى لامتحان الأوبن بوك.

10ـ النتائج سوف تعلن بحد أقصى بداية الفصل الدراسى الثانى حيث تعلن كل مديرية فى توقيت مختلف حسب موعد الانتهاء من مواعيد التصحيح.