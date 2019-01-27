شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل "البشير" اليوم.. ومؤتمر صحفى عقب مباحثاتهما بـ"الاتحادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم شقيقه الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الذى يزور مصر لمدة يوم واحد.

وأضاف راضى، أن اللقاء يأتى فى إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت فى أكتوبر الماضى، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء المباحثات الثنائية، بقصر الاتحادية.