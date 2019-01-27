شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة محملة بـ20 طن بوتاجاز داخل ترعة الفاروقية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية نجع الشيخ امبادر التابع لمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة "كبسولة "محملة بغاز البوتاجاز داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق مما نتج عنه إصابة قائد السيارة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بانقلاب سيارة محملة بغاز البوتاجاز بترعة الفاروقية بالطريق الزراعى الشرقى بناحية الشيخ امبادر دائرة المركز محملة بــ 20 طن غاز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "نقل جيزة"، "كبسولة" محملة "20" طن غاز بوتاجاز تابعة لشركة HU لنقل الغازات البترولية "قطاع خاص"، قادمة من مصنع "الأحايوه" بسوهاج اتجاه مصنع تعبئة بوتاجاز فقط- قنا قيادة "زهران خ"، 33 سنة سائق، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدى السيارات قادمة من طريق فرعى مما أدى لانقلابها بالكامل بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة "كدمات بالوجه"– وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى وغادرها عقب تلقيه العلاج اللازم تم تأمين السيارة والحمولة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية.

بسؤال قائد السيارة ومرافقه شقيقه "مصطفى خ"، 23 سنة تباع، قررا بمضمون ما تقدم وجارى رفع السيارة من الترعة، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.