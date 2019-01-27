شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % من القراء يؤيدون إصدار قانون بالتصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد إصدار قانون بالتصالح فى مخالفات البناء"، أيد غالبية القراء إصدار قانون بالتصالح فى مخالفات البناء. وأيد 52% من القراء إصدار قانون بالتصالح فى مخالفات البناء، بينما رفض 44% من القراء إصدار قانون بالتصالح فى مخالفات البناء، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

نتيجة الاستطلاع

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