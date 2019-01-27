شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 07 17

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 17

بورسعيد 12 19

دمياط 11 19

الزقازيق 07 18

الاسماعيلية 08 18

السويس 11 18

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 13 25

نخل 04 20

نويبع 16 20

طابا 14 18

كاترين 08 16

الطور 16 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 18 23

الفيوم 11 18

بنى سويف 09 18

المنيا 05 18

أسيوط 08 18

سوهاج 10 19

قنا 12 19

الأقصر 13 20

أسوان 14 22

أبوسمبل 15 24

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 28

ابو رماد 16 27

راس حدربة 18 26

حلايب 20 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 18 32

الرياض 18 30

المنامة 18 24

أبوظبى 20 26

الدوحة 18 27

الكويت 12 23

دمشق 02 16

بيروت 14 21

عمان 07 20

القدس 07 18

غزة 10 24

بغداد 12 22

مسقط 22 33

صنعاء 07 24

الخرطوم 20 36

طرابلس 10 13

تونس 08 14

الجزائر 06 14

الرباط 10 18

نواكشوط 16 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

اسطنبول 07 14

اسلام اباد 01 16

نيودلهى 05 19

جاكرتا 24 30

بكين 04- 05

كوالامبور 24 32

طوكيو 01 08

أثينا 05 14

روما 01 10

باريس 04 08

مدريد 06 15

برلين 03- 02-

لندن 04 09

مونتريال 12- 04-

موسكو 16- 10-

نيويورك 06- 02

واشنطن 04- 04