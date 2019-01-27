​مصدر يكشف محتويات الكشف الأثري الجديد بـ"تونا الجبل" قبل افتتاحه بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة الآثار، عن محتويات الكشف الأثري المقرر الإعلان عنه مطلع فبراير المقبل، موضحا أنه عبارة عن مقبرة تضم بئرين للدفن تضم حوالي من 7 إلى 10 مومياوات، وأشكال توابيتها الأثرية رائعة الجمال، ويرجح أنها ترجع للعصرين "الروماني والمتأخر".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المقبرة تضم دفنات أرضية خاصة وليست طبقات، ومعظم التوابيت حجرية، كما جرى العثور على أجزاء من "القرطناج" عبارة طبقة من الجس الخفيف على المومياوات وعليها بعض النقوش النادرة.

وأوضح أن حالة المومياوات جيدة لكنها تحتاج إلى مثبتات وصمامات أمان معينة، ويعمل على ترميمها الآن الدكتور جمال صفوت مدير عام وحدة البحوث الأثرية بالجامعة، والدكتور وجدي رمضان رئيس البعثة الأثرية بجامعة المنيا والمشرف العام على الحفائر الأثرية بالمنيا، ومجموعة المرممين الآخرين بالجامعة.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زار منطقة بني حسن ومنطقة تونا الجبل الجمعة الماضية، للوقوف على آخر الأعمال والتجهيز لاستقبال مراسم الإعلان عن الكشف الأثري.

ونوه إلى أن منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، تستعد من الآن لاستقبال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، برفقة 5 وزراء آخرين وحوالي 15 سفيرا أجنبيا، لحضور مراسم الإعلان عن كشف أثري جديد مطلع شهر فبراير المقبل.

يذكر أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ذكر بأن عام 2019 سيشهد من 4 إلى 6 اكتشافات أثرية طوال العام، وأول هذه الاكتشافات سيكون خلال شهر فبراير المقبل.

ويضم فريق البعثة الأثرية التابعة لجامعة المنيا كل من الدكتور جمال صفوت، مدير مركز البحوث والدراسات الأثرية بالمنيا، والدكتور الطيب سيد، وكيل كلية السياحة والفنادق بالجامعة ونائب رئيس البعثة، والدكتور أحمد طالب، والدكتور أحمد عطا، والدكتور حسام عبد اللاه، وأحمد صلاح، والدكتور أحمد فاروق.

ومن جانب وزارة الآثار، يضم فريق البعثة الأثرية، جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام مصر الوسطى للآثار المصرية، وفتحي عوض مدير آثار منطقة ملوي، والأثريين غادة فاروق، ونبيل عبد اللطيف، وفاطمة سعد، وحمدي عبد العال، ورامي رسمي، ومروة أحمد، ومحمد رجب، ومحمد خليفة، والمرممين الدكتور هاني حامد، وطه حسين.