إطلاق مبادرة "نور حياة" و"منتخب اليد" ثامن العالم.. الأبرز في الصحف



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استأثر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حيز واسع من تغطيات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، حيث أبرزت تفقده عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على سير العمل بها، كما ركزت على إطلاق الرئيس مبادرة (نور حياة) للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي ينفذها صندوق (تحيا مصر).

واهتمت الصحف - كذلك - بلقاء القمة الذي سيعقده الرئيس السيسي مع نظيره السوداني عمر البشير، الذي يبدأ زيارة لمصر خلال ساعات، كما أبرزت الزيارة التي سيبدأها أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون اليوم إلى مصر، وبرفقته زوجته برجيست ماركون وعدد من الوزراء والبرلمانيين وعلى رأسهم وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ووزيرة الثاقفة فرانك ريستير، وتركز الزيارة على تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن والثقافة.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته.

كما برز في الصحف أيضا البيان الذي ألقته مصر أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة نقاش مفتوحة حول القضية الفلسطينية ، حيث دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، العالم إلى "قراءة متأنية" للمبادرة العربية للسلام.

اقتصاديا، جاء تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميا خلال العام المالي المقبل، على رأس اهتمامات صحف القاهرة التي أبرزت أيضا في إطار اهتماماتها بالشأن الرياضي تسلم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علم بطولة العالم لكرة اليد المقبلة التي ستنظمها مصر في 2021 من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث قام بجولة تفقدية بمدينة (الفنون والثقافة) ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي تأكيده أن الشعب ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في المشروعات القومية العملاقة، والتي تأتي استكمالا لمسيرة البناء والتنمية في الوطن، على أساس من العلم والتخطيط، وأرفع درجات التنفيذ، بما يحقق آمال المصريين في مواكبة سير الحضارة، ويوفر مستقبلا واعدا للأجيال الحالية والقادمة، مشيدا بالمعدلات الزمنية القياسية للإنشاءات في العاصمة الإدارية، والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا الصدد.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أطلق، مساء أمس مبادرة (نور حياة) للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، التي سينفذها صندوق (تحيا مصر) في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال احتفالية خاصة نظمها الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرئاسي إن المبادرة تستهدف الكشف على عدد كبير من الطلاب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة، وإجراء 250 ألف جراحة في العيون.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الرئاسة السودانية أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وستتطرق المباحثات إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار.

وتحت عنوان (تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن والثقافة محاور رئيسية للزيارة.. اليوم.. ماكرون يزور مصر للمرة الأولي منذ توليه الرئاسة)، أوردت صحيفة (الأخبار) في تقرير إخباري نشرته اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل اليوم إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى منذ توليه الرئاسة في 2017، مشيرة إلى أن الزيارة ستركز على أهمية العلاقات الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في قصر الإليزيه القول، إن باريس تسعى للعمل مع القاهرة حيث إن استقرار مصر يؤثر على استقرار المنطقة برمتها، كما أن القاهرة لديها علاقات وطيدة مع دول الخليج العربي وكذلك مع روسيا وتستطيع التأثير في الملف السوري وعلى مسار الصراع العربي الإسرائيلي، كما تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع شهر فبراير القادم، كما أن هناك تنسيقاً دائماً بين فرنسا ومصر حول الملف الليبي، حيث تقع ليبيا على حدود مصر كما أن ليبيا متاخمة لدول الساحل؛ مما يجعل باريس والقاهرة يعملان معا في هذا الملف.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن زيارة ماكرون لمصر تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي الأمن والاقتصاد والثقافة، ونقلت عن مصدر الإليزيه القول إن الملف الاقتصادي قد يكون هو الأكبر حيث تعمل باريس على تحفيز الشركات الفرنسية على العمل في مصر، ليس فقط الشركات الكبري بل أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و(‬الستارت أب).

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي يرافقه في زيارته للقاهرة زوجته برجيت ماكرون وعدد من الوزراء والبرلمانيين وعلى رأسهم وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي ووزير الثقافة فرانك ريستير والنائب فليب فوليو والنائبة في مجلس الشيوخ كاترين موران دو ساي ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج ومدير عام متحف اللوفر جان لوك مارتينيز. وأليزابيت جيجو وزيرة العدل السابقة، كما يصطحب ماكرون معه أكثر من 30 من المسئولين الفرنسيين بينهم سكرتير الدولة للاقتصاد وشخصيات أخرى رسمية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية هامة بين مصر وفرنسا، منها إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح وأخري خاصة بمترو أنفاق القاهرة.

محليا، أبرزت الصحف مشاركة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية للدفعات 115 حربية (دفعة الفريق عبد رب النبي حافظ)، و73 بحرية (دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق)، و88 جوية (دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيري)، و60 فنية عسكرية (دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبد العزيز)، و50 دفاع جوى (دفعة الفريق السيد حمدي حسن حمدي)، و50 معهدا فنيا (دفعة اللواء بحرى حسن حسين عزو)، والتي تضم وافدين من السعودية والبحرين والسودان واليمن وفلسطين والصومال وغينيا وتنزانيا وجنوب السودان.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الفريق أول محمد زكي تأكيده -خلال الاحتفال- أن القوات المسلحة حريصة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعات من الطلبة المستجدين قدمت عروضا رياضية، تضمن عددا من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية للطالب المقاتل، مضيفة أن الطلبة استعرضوا مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري، من المهارات الميدانية المختلفة، والتكتيكات الصغري، ومهارات القتال المتلاحم، والاشتباك والدفاع عن النفس، والسيطرة على الخصم، والتي تعد من المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

إلى ذلك، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على كلمة مصر أمام مجلس الأمن خلال جلسة نقاش مفتوح حول القضية الفلسطينية، حيث ألقى البيان السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وركز على الأهداف التي يتعين على المجتمع الدولي تحقيقها من أجل تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن إدريس القول إن عودة الحقوق غير القابلة للتصرف لأصحابها الفلسطينيين يضع حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن طريق تحقيق السلام مازال واضحاً، والأمر يحتاج لتسليم الأطراف بحقيقة أن مصيري الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني مرتبطان، وتحقيق الأمن للإسرائيليين والاندماج الحقيقي لإسرائيل في محيطها الجغرافي لن يتحققا ببناء الأسوار أو المستوطنات غير القانونية أو الإبقاء على حالة الظلم التي يعيشها الشعب الفلسطيني بصورة يومية منذ القرن الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدريس دعا إلى قراءة متأنية للمبادرة العربية للسلام، كما دعا إلى دراسة جميع القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لإدراك أن تلك القرارات تدعم المفاوضات سبيلاً للتسوية، ومن خلال إقامة دولتين، بما في ذلك الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، محذرا من أن تجاهل محددات التسوية السلمية هو بمثابة إهدار لجهود عقود متوالية من الزمن ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن منطق فرض الأمر غير قابل للاستمرار.

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أكد استمرار جهود قطاع البترول في تنفيـذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة والعمل علي تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إنه بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وتعد هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.

وفي الشأن الكروي، أوردت صحيفة (الأهرام) أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سيتسلم اليوم علم بطولة العالم لكرة اليد المقبلة، في ستاد جيوكسن بوكسن في مدينة هيرنينج الدنماركية، التي ستنظمها مصر 2021 وفقا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى لتنظيم بطولات العالم بالإضافة إلى رئيس وزراء الدنمارك وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى ولفيف من كبار الشخصيات ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة في البطولة.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان (مصر في الثمانية الكبار.. وتتسلم علم البطولة المقبلة) أن المنتخب الوطني اكتفى بحصد المركز الثامن في بطولة العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام المنتخب الإسباني 36/31 أمس في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في البطولة، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدف بنتيجة 18/17 إلا أن أداء المنتخب الإسباني تحسن في الشوط الثاني، واستطاع أن يفوز به بفارق ستة أهداف بنتيجة 19/13 ليفوز 36 /31.