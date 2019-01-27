محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 :
شهدت ليلة أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها كشف السيسي عن تفاصيل مبادرة "نور حياة"، إحباط محاولة تهريب 438 عملة أثرية بمطار القاهرة، الإسماعيلي نهائيا من دوري الأبطال .
ويمكن التعرف علي تفاصيل الأحداث من خلال ما يلي..
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كانت هذه تفاصيل خبر حدث ليلاً| السيسي يوجه رسالة للمصريين.. وتأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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