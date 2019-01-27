أخبار متوقعة اليوم: البشير يلتقي السيسي.. وماكرون يزور أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

الخرطوم.. يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة.. يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في زيارة رسمية، يستهلها بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان، وتعد زيارته للبلاد هي الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2017، وتركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والأمن.

القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون، الذى يقوم بزيارة لمصر، يبحث خلالها التطورات في سوريا وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعانى منها منذ أكثر من سبع سنوات.

القاهرة.. توقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة.

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية مجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

القاهرة.. تعقد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان منذ قرابة 4 أعوام، بكامل تشكيله، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية للمجلس الذي أسس من أجلها.

المنصورة .. يزور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، جامعة المنصورة حيث يطلق في العاشرة صباحا إشارة بدء فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة المنصورة ويستمر ثلاثة أيام ويشارك في الملتقى 608 طلاب وافدين يمثلون 35 جنسية (عربية وأفريقية وآسيوية وأوربية).

القاهرة.. تنطلق النسخة الرابعة من فعاليات مهرجان الفنون والحرف التراثية، في مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) وتستمر 6 أيام ، لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

أديس أبابا.. تعقد الدورة الـ15 للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا وجيبوتي، وتستمر حتى 30 يناير الجاري ، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنقل واستخدام الميناء والتعليم والصحة والجمارك والتجارة.

القاهرة.. تنطلق فعاليات البطولة العشرين للأندية العربية للسيدات للكرة الطائرة، والتي ستحتضنها القاهرة حتى 3 فبراير، بمشاركة 8 أندية قسمت لمجموعتين.

الكويت.. تنطلق فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط في الكويت ، والذي ينظمه النادي العلمي، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.