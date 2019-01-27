أخبار مصر | "هتخرج انهاردة بالليل".. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين وتعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هتخرج انهاردة بالليل".. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين وتعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"هتخرج انهاردة بالليل سواء في عمل أو للتنزه مع أسرتك".. "الخليج 365" تنشر لقرائها في إطار الخدمات التي تقدمها، درجات الحرارة الصغرى والعظمى وحالة الطقس في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مواطنيها بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا تحسبًا للبرودة الشديدة في الطقس خاصة المناطق الساحلية والحدودية لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ بها، واحتمالية سقوط أمطار.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدٍ الأحد، حيث من المقرر أن يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد من 4 إلى 5 درجات.

وأوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، أن محافظات الصعيد ستشهد انخفاضا يتراوح من 9 إلى 10 درجات غدا، وأن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية قد تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية، موضحا أن طقس الغد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال سيناء، محذرا المواطنين من نشاط الأتربة، مطالبا بتوخي الحذر حفاظا على الجهاز التنفسي، والابتعاد عن أماكن تجمع الأتربة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على كافة الطرق تقلل من مستوى الرؤية الأفقية، وهي دليل على استقرار شديد في حالة الطقس، وارتفاع في درجة الحرارة.

وتابع شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، السبت، أن درجة الحرارة اليوم كانت أعلى من معدلاتها بثلاث درجات، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية خلال ساعات النهار، مطالبًا أصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الأتربة، والتعرض لها بشكل مباشر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

شبين الكوم 14 18

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 07 17

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 17

بورسعيد 12 19

دمياط 11 19

الزقازيق 07 18

الإسماعيلية 08 18

السويس 11 18

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 13 25

نخل 04 20

نويبع 16 20

طابا 14 18

كاترين 08 16

الطور 16 22

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 18 24

مرسى علم 18 23

الفيوم 11 18

بني سويف 09 18

المنيا 05 18

أسيوط 08 18

سوهاج 10 19

قنا 12 19

الأقصر 13 20

أسوان 14 22

أبوسمبل 15 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 17 28

أبو رماد 16 27

رأس حدربة 18 26

حلايب 20 27