أخبار مصر | انفوجراف .. تعرف على مبادرة نور الحياة لمكافحة مسببات فقدان البصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفوجراف .. تعرف على مبادرة نور الحياة لمكافحة مسببات فقدان البصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واوضح الانفوجراف ان المبادرة تستهدف مكافحة مسببات ضعف الابصار وفقدانه من خلال الكشف على ١٠ مليون طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بالاضافة الى ٢ مليون مواطن من الحالات الاولي بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء ٢٥٠ الف عملية جراحية في العيون .
كما تستهدف المبادرة تقديم الخدمات الطبية لنحو ٢ مليون مواطن وإجراء ما يزيد عن ٢٠٠ الف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة
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