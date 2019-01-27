شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. جنح أمن الدولة العليا طوارئ تواصل محاكمة نقيب الصيادلة المعزول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة فى عابدين، اليوم الأحد، محاكمة محى عبيد نقيب الصيادلة المعزول بتهمة التعدى على الصيدلى إسلام عبد الفاضل وإصابته بإصابات بالغة بسبب نزاع على مجلس النقابة وقع فى شهر أكتوبر الماضي.

وأحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، المتهم للمحاكمة العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة عابدين أمر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وسبق أن قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام حبس، عبيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق سابقا دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018 وقضت بوقف الجمعية العمومية التي عقدها عبيد يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الثانية، والتى من أهم قراراتها وقف محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.