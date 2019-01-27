شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى يكشف كيفية حصول الإخوان على "السبوبة" من الدول الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام النجار، الباحث الإسلامى، كيف تحصل جماعة الإخوان على السبوبة من الدول الخارجية، مشيرا إلى أن الأموال والسبوبة يتحصلون عليها من خلال القيام بعدة خدمات رئيسية، أولها التنسيق في مسار حشد الجهاديين والتكفيريين والمسلحين لخدمة أجندات ومخططات داعميهم فى المنطقة العربية.

وقال الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الإخوان يحصلون على السبوبة من خلال التخديم الإعلامى على ما تبقى من مشروع رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد بالمنطقة إعلاميا، عبر التحريض والتشويه وتزييف الحقائق وتصوير الصراع كما لو كان دينيًا.

ولفت هشام النجار، إلى أن الإخوان يحصلون أيضا على الأموال والسبوبة من خلال تقديس رجب طيب أردوغان وتصويره كخليفة ومنقذ للإسلام والمسلمين ليتسنى له تثبيت حكمه الشمولي الفردي في تركيا من جهة، ولتبرير غزوه للأراضى العربية من جهة أخرى، متابعا: من هناك تأتي المؤتمرات والندوات التي يعقدها الإخوان كأداة ووسيلة لأخرى لتحقيق تلك الأهداف.