شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية": برامج توعوية للمزارعين لاختيار المبيد السليم وطرق الرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عددا من الإجراءات والتوصيات والإرشادات الفنية وتكثيف برامج التوعوية حول اختيار المزارعين المبيد وكيفية التعرف على السليم والصالحة تجنبا للغش واضرارها، وكيفية التعامل حول طرق الرش.

وقال تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه لابد من اختيار المبيد المناسب لكل محصول بناء على توصيات وزارة الزراعة مع مراعاة عدم استخدام أى توصية أخرى، بالإضافة إلى التأكد من اسم المبيد المستخدم والتأكد من إتباع جميع الارشادات الخاصة بطرق الرش وكمية المياه اللازمة، للتأكد من صلاحية الأدوات المستخدمة فى الرش من رشاشات وموتورات وعدم وجود ثقوب حتى لا يحدث تسرب منها أثناء عملية الرش.

وعن طرق استخدام المبيد، شدد التقرير على ضرورة استخدام مياه نظيفة حتى لا يحدث انسداد للبشابير، ويراعى إذابة المبيدات، خاصة مبيدات المسحوق فى جردل خارجى به كمية مناسبة من المياه مع التقليب الجيد، استخدام معايير ومكاييل سليمة للمبيدات عند التحضير، تجنب التقليب باليد مع إمكان استخدام عصا أو فرع شجرة، وذلك حماية للقائم بالتنفيذ من التسمم والضرر، الرش باستخدام عمالة مدربة، انتظام وتجانس الرش بحيث لا تترك أماكن بدون رش وعدم الرش فى بعض المساحات دون الأخرى .

وتابع التقرير أنه قبل الرش لابد من التأكد من عمر الأشجار فى حالة تطبيق الرش فى حدائق الفاكهة، عدم رش المبيد فى حالة وجود النباتات تحت ظروف غير مناسبة مثل ارتفاع فى درجة الحرارة، الصقيع، العطش، الملوحة الزائدة، عدم الرش أثناء هبوب الرياح عموما حتى استقرار الاحوال الجوية، بالنسبة للأراضى الرملية، خاصة فيما يتعلق المبيدات الأراضية يراعى عدم زيادة المعدل الموصى به.